Terme ilçesinde Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı düzenlendi.

Samsun Yeşilay ile Terme İstanbul Ticaret Odası Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen programa Kaymakam Metin Maytalman, Telediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul müdürü Bülent Yıldız ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öz farkındalık, olumsuz duygularla baş etme konularına yönelik becerilerin kazandırılması amaçlanan program kapsamında öğrenci sunumları, öğretmenlerle hazırlanan çalışmaların sunulduğu bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Program sonunda öğrencilere katılım sertifikası verildi.