Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu bulunduran bir kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilogram esrar ve uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yerli Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki A.C.Ö'nün evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 1 kilogram esrar ile uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.
Zanlının jandarmadaki işleminin ardından gün içinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.