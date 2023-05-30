Terme'de Taşkın Önleme Çalışmaları Sürüyor

Terme Belediyesi, ilçede taşkınları önlemek için çalışmalar yapıyor. Gökçeağaç Mahallesi'nde dere geçiş noktasında menfez yapım çalışmaları başlatıldı.

Terme Belediyesi, ilçede taşkınları önlemek için çalışmalar yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçeye bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde bulunan dere geçiş noktasında taşkınları önlemek için menfez yapım çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek adına çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından Gökçeağaç Mahallemizde yapımına başlanan menfez çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda yapımı başlanan çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.