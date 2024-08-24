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Terme'de Su Kanalında Balık Ölümleri İncelemeye Alındı

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Samsun'un Terme ilçesinde göl ile Karadeniz arasında bulunan su kanalında balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balık ve sudan numune aldı. İncelemeler sonucunda tuzlu su girişi ve oksijensiz kalma nedeniyle balık ölümlerinin meydana geldiği belirlendi.

Samsun'un Terme ilçesinde göl ile Karadeniz arasında bulunan su kanalında balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Karadeniz ile Akgöl ve Simenit gölleri arasında bulunan kanallarda çok sayıda ölü balık görülmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Bunun üzerine Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balık ve sudan numune aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, Karadeniz ile bağlantısı bulunan Akgöl ve Simenit göllerine yoğun şekilde tuzlu su girişi olduğunu belirtti.

Yaptıkları ölçümler neticesinde bu oranın binde 11 seviyelerine çıktığının gözlemlendiğine işaret eden Demir, "Bu durum neticesinde göllerimizde ve akarsularımızda bulunan türlerde, sucul ekosisteme zararı olan istilacı türlerden İsrail sazanının da bulunduğu balık türlerinde ölüm olduğu gözlemlenmiştir. Balık ölümlerinin nedeni, her sene bu dönemde sularımıza deniz suyunun karışması ve tuzluluğun tatlı su balıklarına zarar vermesi sonucudur. Bir başka neden ise havaların ısınması sebebiyle suyun çekilmesi ve balıkların oksijensiz kalmasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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