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Terme'de Okul Yenileme Projesi: Denetimli Serbestlik ile İş Birliği

Terme'de Okul Yenileme Projesi: Denetimli Serbestlik ile İş Birliği
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Terme Belediyesi ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iş birliği ile Terme Gölyazı İlkokulu ve Ortaokulu'nun ikinci dönem eğitimine hazırlık kapsamında boya ve tamirat çalışmaları yapıldı. Denetimli serbestlik tedbirine tabi yükümlüler, okulun onarımında görev aldı.

Terme Belediyesi, Terme Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Çarşamba Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin katkılarıyla Gölyazı İlkokulu ve Ortaokulu eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirildi.

Terme Belediyesi ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbirine tabi olan ve kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma programından yararlanan yükümlüler tarafından, yarıyıl tatilinde Terme Gölyazı İlkokulu ve Ortaokulu'nda boya ve tamirat işleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında okul binasında kırık camlar onarıldı, elektrik tesisatı tamir edildi, kapılar yenilendi, tüm okul boyanarak temizlendi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, çalışmalarda katkısı olanlara teşekkür ederek, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bu önemli çalışmaya iş gücünü vererek, yükümlüler vasıtasıyla okullarımızın boyanmasına katkı sağladı. Bu iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Eğitime önem veriyor ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okuldaki çalışmaların tamamlanması dolayısıyla yapılan programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Kul, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, Çarşamba Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, Gölyazı İlkokulu Müdürü Yılmaz Göze ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda okulun çalışmalarında görev alanlara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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