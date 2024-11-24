Terme'de Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
Samsun'un Terme ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Samsun'un Terme ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.
Törene, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Sıcak Gelişme:
Nevşehir, Kayseri ve Niğde ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.