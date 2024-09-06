Terme'de kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Terme'de kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, kahverengi kokarca ve zararları hakkında bilgi verdi.

Demir, böcekleri toplayıp öldürme yöntemini içeren mekanik ile feromon tuzaklarıyla toplayarak öldürme esasına dayanan biyoteknik mücadelenin, zararlının kışlamak için gelmeye başladığı eylül ayında popülasyonunun azaltılması açısından önemli olduğunu anlattı.

Toplantıda, kahverengi kokarcayla mücadelede alınması gereken tedbirler ve çevreye etkilerinin en aza indirilmesi için izlenmesi gereken yollar ele alındı.