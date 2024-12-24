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Terme'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Terme'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle 2024 üretim sezonunda etkisini artıran zararlı ile etkin bir şekilde mücadele edildiği belirtiliyor.

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında ilk kez tespit edilen ve özellikle 2024 üretim sezonunda etkisini artıran kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere soya, mısır, kavak gibi birçok meyve ve sebze türüne ciddi zarar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, hızlı çoğalması ve dayanıklılığı sebebiyle zararlı ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Havaların soğumasıyla kışlaklara giren zararlılarla biyosidal ilaçlar kullanılarak mücadele edildiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Zararlı ile mücadele talimatları gereği ilçemizde gerekli bilgilendirme ve mücadele toplantıları devam etmektedir. Özellikle kışlaklara geçişin yeni başladığı dönemlerde ilçemizde yaklaşık bin feromon dağıtımı yapılarak, bir araya toplanan zararlılar toplu halde imha edilmiştir. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız organizasyonlarla 11 bine yakın hanede kışlak ilaçlaması yapılmıştır. Samsun Valiliğimizin talimatı gereği ilçemizde Kahverengi Kokarca ile Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulmuş, topyekun mücadele için gerekli adımlar planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır."

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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