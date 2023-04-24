Terme'de iki partinin seçim koordinasyon merkezi açıldı

Terme ilçesinde MHP ve CHP'nin seçim koordinasyon merkezleri açıldı.

MHP'nin seçim koordinasyon merkezi açılışına, MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, MHP İlçe Başkanı Sezgin Akansu, Samsun milletvekili adayları Abdullah Karapıçak, İlyas Topsakal, Berfin Kara, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kandıra, açılışta yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir seçim olduğunu belirterek, "Bugünü hep beraber Allah'ın izniyle tek yumruk, tek yürek, bir millet olarak zaferle çıkmak üzere yaşayacağız. Biz teşkilatımıza ne kadar sımsıkı sarılırsak o kadar güçlü olacağız. Ne kadar MHP'yi, ülkemizi güçlü yaparsak ülkemizi de o kadar güçlü yapacağız. Güçlü MHP, güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından milletvekili adayları esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açılışına ise CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, CHP İlçe Başkanı İbrahim Yavuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ata Sefer Ayyıldız, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Hacı Bilal Aslan, Deva Partisi İlçe Başkanı Hasan Demir, Samsun milletvekili adayları Murat Çan, Mustafa Yeşilyurt, Suat Yıldız, partililer ve vatandaşlar katıldı.

CHP İl Başkanı Türkel, açılışta yaptığı konuşmada, "Siyaset bir gönül kervanıdır. Siyasi partiler millete hizmet etmek için kurulur, görevini iyi yaparsa seçilir yapamazsa vatandaş sandıkta gereğini yapar." dedi.