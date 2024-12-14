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Terme'de Gebe Okulu, anne adaylarına destek sunuyor

Terme'de Gebe Okulu, anne adaylarına destek sunuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Terme Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu eğitimlerine hız verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Terme Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu eğitimlerine hız verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Normal Doğum Eylem Planı doğrultusunda "Doğal olan normal doğum" temasıyla yürütülen proje dahilinde Terme Devlet Hastanesi Gebe Okulu bünyesinde anne adaylarına yönelik eğitimler sürüyor.

Terme Devlet Hastanesi doğumhane sorumlusu Hava Bacacı, AA muhabirine, Gebe Okulundaki eğitimlerin anne adaylarının fiziksel ve psikolojik hazırlığını sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.

Terme Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "Hoş geldin bebek" paketlerinin eğitimlere katılan anne adaylarına hediye edileceğini dile getiren Bacacı, paketlerin içinde yeni doğan bebekler için temel ihtiyaç malzemeleri bulunduğunu söyledi.

Gebe Okulu sorumlusu ebe Dursiye Gün de okulda anne adaylarına doğum süreci ve sonrası için kapsamlı eğitim programı sunulduğunu anlatarak, "Gebe okulumuzda anne adaylarımıza gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında bilinçlendirme eğitimlerimiz ile hastanemizde 7/24 olarak hizmet veriyoruz. Eğitimlerimizle anne adaylarımıza doğal doğumu teşvik etmek ve sağlıklı bir doğum sürecine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Bu sürecin anne adayları için hem bilgilendirici hem de destekleyici rol oynadığını vurgulayan Gün, "Gebe Okulunda pilates eğitimi, doğum süreci, nefes egzersizleri, doğuma hazırlık yöntemleri, beslenme önerileri ve doğum sonrası bebek bakımı gibi birçok konu ele alınıyor. Ayrıca annelerin sorularını yanıtlayarak destek oluyoruz. Böylelikle anne adaylarının doğum sürecine dair kaygılarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gün, eğitimlere katılan anne adaylarının doğuma daha bilinçli hazırlanmasına ve doğum sonrası süreçte karşılaşabilecekleri durumlara yönelik kendilerini güvende hissetmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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