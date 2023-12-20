Üye Girişi
Haberler

Terme'de Galericiler Sitesi için temel atılacak

Güncelleme:
Abone Ol

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede galerici esnafına yönelik hazırlanan Galericiler Sitesi'nin bir ay içinde temelinin atılacağını bildirdi. Galericiler Sitesi, ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ve ilçenin vitrini olacak.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede galerici esnafına yönelik hazırlanan Galericiler Sitesi'nin bir ay içinde temelinin atılacağını bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Galericiler Sitesi arazisinin imar planının Terme Belediye Meclisinden oy birliği ile geçtiğini belirtti.

Galericiler Sitesi'nin ilçenin ekonomik gelişiminde yeni bir sayfa açacağına işaret eden Kılıç, " Türkiye'nin minibüs piyasasına yön veren ilçemiz, artık Galericiler Sitesi'ne kavuşacak. Bu proje, hem yerel ekonomimizi güçlendirecek hem de ulusal düzeyde ilçemizin vitrini olacak." ifadesini kullandı.

Galerici esnafının bugüne kadar uygun olmayan şartlarda büyük hizmetler verdiğini, bir araya geldiklerinde Terme'ye yakışır galericiler sitesi oluşturulması için harekete geçmeye karar verdiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Galericiler Sitesi olarak belirlenen alanı tarım dışına çıkarmak için yoğun çaba harcadık. Önceki dönem Ticaret Bakanımız, şimdiki Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş'un sonsuz desteğiyle ve genel başkan yardımcılarımızın, vekillerimizin, il başkanımızın destekleriyle sorunu çözdük. Projenin uygulama süreci başladı. Hem nazım imar planını hem de uygulama imar planını hem Büyükşehir Belediye Meclisimizin hem de Terme Belediye Meclisimizin onayından geçirdik, şu an askıda. İnşallah bir ay içinde projeye ilk kazma vurulur."

Kaynak: AA / Güncel

Ali Kılıç Türkiye Belediye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title