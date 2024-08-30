Üye Girişi
Haberler

Terme'de Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Müdürler Kurulu Toplantısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılarda, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.

Samsun'un Terme ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Müdürler Kurulu Toplantısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen Müdürler Kurulu Toplantısı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse başkanlık etti.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı, ilçedeki eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.

Toplantının ardından Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda müdür yardımcılarına yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bu toplantıda modelin uygulama esasları ve eğitim sistemine getireceği yenilikler hakkında bilgi sunuldu.

Toplantılara İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Münir Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı Türkiye Yüzyılı samsun Terme Eğitim Güncel Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Tottenham hangi ülkenin, nerenin takımı? Tottenham hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Maccabi Tel Aviv İsrail takımı mı, Maccabi Tel Aviv hangi ülkenin, nerenin takımı?Maccabi Tel Aviv hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim? RF SFC hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Beşiktaş Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Athletic Club maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Club maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title