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Terme'de Duvarlar Sanatla Güzelleşiyor

Terme'de Duvarlar Sanatla Güzelleşiyor
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Terme Kent Konseyi, şehir estetiğine katkı sağlamak amacıyla başlattığı duvar boyama projesi ile sokak ve caddeleri renklendiriyor. Ressamlar tarafından yapılan çalışmalar, şehrin görüntüsünü iyileştirirken, kadınların projedeki rolü de vurgulanıyor.

Terme Kent Konseyi, cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan duvarları resim yaparak güzelleştiriyor.

Terme Kent Konseyi, Terme Belediyesi iş birliğinde şehrin estetiğine katkı sağlamak amacıyla duvar boyama projesini hayata geçirdi.

Çalışma kapsamında yürütülen çalışma ile resim yapmaya hazır hale getirilen duvarlar, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile güzelleşiyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da çalışma alanlarını ziyaret ederek projeye destek verdi, boyama etkinliğine katıldı.

Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Usta Aydın, Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin çalışmada büyük rol oynadığını söyledi.

Ekiplerinin 10'a kadından oluştuğunu belirten Aydın, "Hep birlikte Terme'mizi renklendiriyor, sanatla güzelleştiriyoruz. Kadının dokunduğu her yer daha estetik, daha yaşanabilir hale geliyor. Bu proje de bunun en güzel kanıtı. Duvar resimleri sadece birer görsel çalışma değil, aynı zamanda kentimize farklılık kazandıran bir araç." dedi.

Belediye Başkanı Kul'a projeye desteklerinden dolayı teşekkür eden Aydın, "Bu çalışmaları Terme'nin muhtelif yerlerine yaymayı düşünüyoruz. Görenlerin hoşuna gidiyor. Eline bir fırça alıp boyamak istiyorlar. Birçok Avrupa ülkesinde 'cadde sanatı' denilen bir kavram var. Bunu Terme'de de uygulamaya koyduk ve yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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