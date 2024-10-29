Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlandı.

Kaymakam Metin Maytalman'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Maytalman, aradan geçen 101 yıl içinde önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Cırtlak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın ile protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören, bando takımının yürüyüşü ile sona erdi.