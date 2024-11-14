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Terme'de Çöp Saati Uygulaması Başladı

Terme'de Çöp Saati Uygulaması Başladı
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Terme Belediyesi, Sivaslılar Mahallesi'nde konteynerleri kaldırarak çöp saati uygulamasına geçti. Bu yeni uygulama ile vatandaşların belirlenen gün ve saatlerde çöplerini çıkararak çevre temizliğine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Terme Belediyesi, Sivaslılar Mahallesi'nde konteynerleri kaldırarak pilot olarak çöp saati uygulamasına geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede çöp toplama uygulamasının "çöp saati" şekline dönüştürülmesi yolunda ilk adım atıldı.

Sivaslılar Mahallesi'nde başlayan uygulamada mahalledeki çöp konteynerleri kaldırılarak, "çöp saati" uygulamasına geçildi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın ve konsey üyelerinin katıldığı programda mahalle sakinlerine çöp saati uygulaması konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Temiz bir mahalle" sloganıyla çevredeki çöplerin de toplandığı programda ayrıca Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede oyun parkı bakımı, yabani otların temizlenmesi gibi genel temizlik çalışmaları da yürütüldü.

Çöp saati uygulamasında vatandaşların belirlenen gün ve saatte çöplerini çıkarmaları istenirken, bu saatler dışında çıkaranlara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Belediye Başkanı Kul, daha temiz bir Terme için çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çöp toplama uygulamasında ilçemizde yeni bir sürecin ilk adımını Sivaslılar Mahallemizde atıyoruz. Mahallemizdeki çöp konteynerlerini kaldırarak saatlik çöp uygulamasına geçiyoruz. Burası bizim pilot uygulamamız olacak. Bu uygulamayı ilçemizde yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. İlçemizde çevre temizliğine önem veriyoruz. Önemli olan kirletmemek. Bir çöp parçasını saniyeler içinde elimizden bırakıyor olabiliriz ama sonrasında onu temizlemek için harcanan emek ve maliyet katlanarak büyüyor. Vatandaşlarımızın bu bilinçle davranması ve ilçemizi temiz tutması gerekiyor."

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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