Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğün tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi programı kapsamında, Terme'de çiftçilere soya tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Soya Tarımında Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında 50 çiftçiye, Terme Tarım ve Kredi Kooperatifine ait depoda soya tohumu verildi.

Tohum dağıtım törenine, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sağlam, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık tarafından, ithalatı yapılan ve ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin artırılmasına yönelik projelerin yürütüldüğünü ifade etti.

Sağlam, ülkede ekilmemiş toprak bırakmayacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığının, 'Ekilmemiş bir karış toprak kalmasın' programı ve hedefi doğrultusunda projelerimizi uyguluyoruz. Ülkemizin bitkisel yağ açığına baktığımızda halen 300 bin ton yağ ithalatı yapıyoruz. Dolayısıyla bunun önlenebilmesini, ithalatın kendimize yeter hale getirilmesi açısından da önemli görüyoruz. Ülkemize baktığımızda toplam 380 bin dekar alanda 155 bin ton gibi bir üretim yapılmaktadır. İlimiz nezdinde de 20 bin 500 dekar alanda yaklaşık 20 bin tona yakın 6 bin 900 ton gibi bir üretimimiz var. Bu 20 bin 500 dekar alanında 13 bin dekarı Terme ilçemizde. Dolayısıyla soya ile ilgili programlarımızı da burada gerçekleştirdik." dedi.

Kaymakam Maytalman ise üretim yapacak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Tören, çiftçilere tohum dağıtımı sonrasında sona erdi.