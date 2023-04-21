Terme'de bayramlaşma programı düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede ile muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Maytalman, "Bir aylık oruç ibadetinin ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmış bulunuyoruz. Her sabrın sonunda bir mükafat var, bayram var, ödül var. Bugünden itibaren 3 gün Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşayacağız. Bu vesile ile öncelikle tüm insanlarımızın bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kılıç da tüm İslam alemi ile Termeli hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve esenlik içinde sevdikleriyle güzel bayramlar geçirmelerini diledi.