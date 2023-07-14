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Terme'de av tüfekli saldırıda ölü sayısı 3'e çıktı, saldırgan gözaltına alındı

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Samsun'un Terme ilçesinde Cavit Aşkın'ın av tüfekli saldırısında ağır yaralanan tapu kadastro görevlisi Mert Işık da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşleri Ayşe Ergen ile Nuran Topal'ı da öldüren Cavit Aşkın ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ergen'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Samsun'un Terme ilçesinde Cavit Aşkın'ın av tüfekli saldırısında ağır yaralanan tapu kadastro görevlisi Mert Işık da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşleri Ayşe Ergen ile Nuran Topal'ı da öldüren Cavit Aşkın ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ergen'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Emre ÖNCEL/ SAMSUN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Murat Ergen Mert Işık Jandarma Samsun Güncel Haberler

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