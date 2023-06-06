Terme'de aşırı yağış evleri su bastı, aile AFAD ekiplerince kurtarıldı

Samsun'un Terme ilçesinde aşırı yağış nedeniyle evlerinin etrafını su basan aile, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. İlçede dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sonucu Terme Çayı taştı, ahırlar ve evleri su bastı, tarım arazileri ve meralar zarar gördü.