Terme'de aşırı yağış evleri su bastı, aile AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Samsun'un Terme ilçesinde aşırı yağış nedeniyle evlerinin etrafını su basan aile, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. İlçede dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sonucu Terme Çayı taştı, ahırlar ve evleri su bastı, tarım arazileri ve meralar zarar gördü.
Samsun'un Terme ilçesinde aşırı yağış nedeniyle evlerinin etrafını su basan aile, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.
İlçede dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sonucu Terme Çayı taştı, ahırlar ve evleri su bastı, tarım arazileri ve meralar zarar gördü.
Akbucak Mahallesi'nde bir ailenin evlerinde mahsur kaldığı ihbarında bulunması üzerine bölgeye AFAD Arama Kurtarma Birliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Evlerinde mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerince bot yardımıyla alınarak güvenli bölgeye götürüldü.