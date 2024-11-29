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Terme'de 570 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor

Terme'de 570 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor
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Terme Belediyesi, 570 bin metrekarelik alanda planlanan Millet Bahçesi Projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Proje, aquapark, spor alanları ve çocuk parkları gibi birçok aktivite alanı sunacak.

Terme Belediyesince yaklaşık 570 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi Projesi için çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul'un girişimiyle 2019'da hazırlanan "Millet Bahçesi Projesi"nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, onaylandı.

Yaklaşık 570 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projede aquapark, zipline, seyir terası, fener kafe, kır lokantası, çocuk parkları, spor alanları, bisiklet yolları ve piknik alanları gibi aktivite alanları yer alacak.

Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, proje kapsamında dolgu çalışmalarının devam ettiğini, sahil şeridindeki en iyi noktalardan biri olan Yalı Mahallesi'nde yer alacak millet bahçesinin ilçenin yeni gözde yeri olacağını belirtti.

Projenin hayata geçirileceği alanın 2014 yılına kadar vahşi çöp depolama alanı olarak kullanıldığına işaret eden Kul, göreve geldikten sonra alanı rehabilite ettiklerini anlattı.

Kul, "İlçemizin en güzel yerlerinden biri olan Terme Çayı'nın denizle buluştuğu bu alan, ne yazık ki vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılıyordu. Biz bu alanı kapatarak rehabilite ettik ve burası için hayaller kurduk. Doğal yaşam parkı olarak planladığımız bu alanı daha sonra değişen yasa ile millet bahçesi alanına dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Sosyal etkileşimi artırmayı ve çevre dostu bir yaşam alanı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Millet bahçesi projemiz, 7'den 70'e herkesin kendisi için bir şeyler bulabileceği, doğayla uyumlu bir yaşam merkezi olacak. Sürekli söylediğimiz gibi, şehrimizin kalbi burada yeniden atacak. Her ayrıntısını ince eleyip sık dokuduğumuz projemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu büyük alanı, bölgenin en büyük ve en muhteşem rekreasyon projesiyle ihya edeceğiz. Terme'de geleceğe yeni bir vizyonla yürüyoruz."

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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