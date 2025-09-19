Terme'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlaması Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen program Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Tugay Bayırtarla'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan müzik koro marşlar seslendirdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gazi ile yakınları, öğretmen, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.