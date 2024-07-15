Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Terme ilçesinde gazinin 15 Temmuz ziyareti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gaziler ziyaret edildi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, İstanbul'da yaralanan gaziyi evinde ziyaret etti. Ziyarette gazilere teşekkür edildi ve hediye verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde gazi Cihan Korkmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Osman Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Cihan Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Kul, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canını hiçe sayarak kahramanca sokağa çıkan, FETÖ'nün hain darbe girişime karşı demokrasiyi ve vatanını savunan gazilerimize ve şehitlerimize ne kadar teşekkür etsek yetmez. 15 Temmuz'da hainlerin kurşunları ile şehit düşenleri minnet ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyorum." dedi.

Maytalman ve Kul, Korkmaz'a hediye verdi.

Korkmaz, her yıl 15 Temmuz'da evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donatarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttuğunu ifade etti. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Samsun Terme Politika Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
title