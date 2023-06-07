Terme Çayı'nın taşması sonucu Samsun'da su baskınları yaşandı

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağış ve Terme Çayı'nın taşması sonucu su basan yerlerdeki hasar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Terme Çayı'nın taşması sonucu istinat duvarları yıkıldı, kapalı pazar yerinin zemin katında bulunan otopark su altında kaldı.

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağış ve Terme Çayı'nın taşması sonucu su basan yerlerdeki hasar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı.

Terme Çayı'nın taşması sonucu istinat duvarları yıkıldı, kapalı pazar yerinin zemin katında bulunan otopark su altında kaldı.

Otoparkta biriken suyun tahliyesi sürerken, ekipler tarafından çevreye şerit çekilerek vatandaşların yaklaşmaması uyarısında bulunuldu.

Pazar yeri esnafından Anıl Çevik, yağmurun ardından pazarın suyla dolduğunu belirterek, "Köşeler çatlama yapınca su zemine indi. Aşağıya inince pazar yeri, suyun basıncıyla yukarıya kalktı. Bütün mallarımız, kasalarımız ve tezgahlarımız yere düştü. Suyun tahliye edilmesi sonrası basınç düştü ve burası aşağıya inmeye başladı." dedi.