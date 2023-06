Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağış ve Terme Çayı'nın taşması sonucu oluşan kirlilik temizleniyor.

İlçede dün şiddetli yağış neticesi taşan Terme Çay'ının debisi düşmeye başladı. Sular çekilmeye başlarken belediye ekipleri temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, AA muhabirine, taşkının izlerini silmek için ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Çayın taşması sonucu alçak kotlarda su baskınları oluştuğunu belirten Kılıç, "Ayrıca sanayi bölgemizde belediyemizin şantiye alanlarında ve şehrin içinde su baskınları oluştu. Bu bölgelerde gerek AFAD, SASKİ ve belediyemizin tüm ekipleri, emniyetimiz, jandarma, Sayın Kaymakamımızla birlikte teyakkuz halindeydik. Öncelikle acil müdahale edilmesi gereken, can kaybını önlemeye yönelik alanlara müdahalemiz oldu. Bu bölgede içme sularımız kesildi. Yer yer elektrik kesintisi oluştu. O bölgede sıkıntılar yaşadık. Ama çok şükür yaralarımızı hızlı bir şekilde sarıyoruz." dedi.

Yaşanan taşkında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Kılıç, "Onun haricinde maddi kayıpları hızlı bir şekilde aşarız. Bu anlamda biz de hemen zarar gören alanlara müdahale ettik. Şu an itibarıyla sanayi bölgemizde yedi tane vidanjör, on tane motopompla beraber dükkanını, iş yerini su basan esnafımızın su tahliyesini sağlıyoruz. Yeni şehir merkezindeki ana caddelerde öncelikle rögardan yağmur suyunun, ırmağın suyunun basması sebebiyle taşkın oluşan alanlardaki suyun tamamını çektik ve oraları da düzgün bir şekilde, hastalıklar bulaşmasın diye dezenfekte suyla temizliyoruz. Temizlik ekiplerimiz, fen işleri ekiplerimizle aynı zamanda kırsal alanda bozulan yollarla ilgili, zarar gören menfezler, köprülerle ilgili hızlı bir şekilde sahadayız, çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Taşkın nedeniyle kapanan cadde ve sokaklar su tahliyeleri ile temizlik sonrası trafiğe açılıyor.