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Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kırtasiye Malzemesi Satan İş Yerlerini Denetledi

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Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan işletmelere uyarı veya idari para cezası uygulandı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye malzemesi satan iş yerlerini denetledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kırtasiye malzemeleri satan iş yerlerinde alışveriş hareketliliği başladı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için kırtasiye malzemesi satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan işletmelere uyarı veya idari para cezası uyguladıklarını belirterek, "Eksikliklerin giderilmesi için süre veriliyor. Eğitim Öğretim sezonu öncesinde vatandaşlarımızın alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı Zabıta Müdürlüğü Ekonomi Güncel Zabıta

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