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Terme Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Denetim Gerçekleştirdi

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Terme Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama şartları, hijyen standartları ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Ayrıca gıda güvenliği belgeleri incelenerek eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere uyarıda bulunuldu.

Terme Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama şartları, hijyen standartları, fiyat etiketleri gibi konular kontrol edildi.

Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili belgelere de bakıldı, eksikliklerin giderilmesi için işletmecilerine uyarıda bulunuldu.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, denetimlerde gıda güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığını ekiplerinin titizlikle incelediklerini belirterek, "Amacımız, hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabileceği bir ortamı ve sağlıklı gıda tüketimine ulaşmasını sağlamak. Denetimler bundan sonra da devam edecek. Tüketiciler şüpheli bir durumla karşılaştıklarında durumu belediye zabıta müdürlüğüne bildirsinler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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