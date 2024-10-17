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Terme Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimlerine Devam Ediyor

Terme Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Denetimlerine Devam Ediyor
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Terme Belediyesi Zabıta ekipleri, ulusal marketlerde ürün gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerinin uyumunu denetliyor. Denetimlerin sıklaştırıldığı vurgulanırken, vatandaşların fiyat etiketi ihlalleri için Zabıta Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi.

Terme Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki ulusal marketlerde ürünlerin gramaj, son kullanma tarihi ve fiyat etiketlerini denetlemeye devam ediyor.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki denetimlerinde ilçedeki çeşitli ulusal marketlerde satılan temel gıda ve tüketim ürünlerini kontrol etti, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumunu inceledi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, denetimlerin özellikle fiyat etiketi yönetmeliğine uygun olarak titizlikle yapıldığını vurgulayarak, "Zabıta ekiplerimiz, incelemelerini belirli aralıklarla sürdürmekte ve bu denetimlerini sıklaştırmaktadır. Marketlerde reyon ve kasa fiyatları arasındaki farkların önüne geçmek için incelemelerde bulunan ekiplerimiz, ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer almaması konusunda da denetimlerini sürdürmektedir. Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak kontrollerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç ve güvenliğini gözetmek, en öncelikli görevimizdir." dedi.

Denetimlerin, düzenli olarak sürdürüleceğini ifade eden Ekiz, marketlerde tespit edilen eksiklikler hakkında gerekli uyarıların yapıldığını ve tekrar eden durumlarda yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.

Ekiz, vatandaşların da fiyat etiketi ihlalleri ile karşılaştıklarında Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

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