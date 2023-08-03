Terme Belediyesi Şehitler Anıtı İnşa Çalışmalarına Başladı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında duyurduğu Terme Şehitler Anıtı için yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril'i makamında ağırlayan Başkan Kılıç, anıtın yeri ve şekli hakkında bilgi verdi.

İlçeye şehitler anıtının inşa edilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Kılıç, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşından Kore'ye, Kıbrıs'a, PKK hain terör örgütüne karşı, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle sokağa çıkarak, FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kahramanlar dahil tüm şehitlerimizin anısını yaşatmak için aylardır bir çalışma yürütüyorduk. 15 Temmuz gecesi de bu çalışmamızı hemşehrilerimizle paylaştık. Bu anıtı inşa ederken, ortak aklı da işin içine katarak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Sayın Ahmet Diril'i bu gün ilçemizde ağırlayarak, anıt hakkında istişarede bulunduk. Sağ olsun değerli görüşlerini bizimle paylaştı. Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin adını bu anıt ile ölümsüzleştireceğiz. Şehitlerimize ve Terme'mize yakışır bir şehitlik anıtımız olacak. İhtiyaç olmaması temennisiyle bu şehitliğimizi sadece anma amaçlı, onların aziz hatıralarını hafızalarımızda canlı tutmak ve şehitlerimizin ruhuna dualar okumak için kullanalım. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Diril ise çalışmalarından dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür ederek, "Aziz milletimizin bağrından çıkmış silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra vatan topraklarımızın yılmaz bekçileridir. Söz konusu vatan olduğunda gözlerini kırpmadan canlarını vermeye her zaman hazırdır. Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç, aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için güzel bir çalışma başlatmış. Bizleri de davet ederek, çalışmaları hakkında istişarede bulunma nezaketini gösterdi. Nazik hareketi için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlçe adına anlamlı ve güzel bir çalışma olmuş. Tüm şehit ve gazi aileleri adına kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.