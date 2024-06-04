Üye Girişi
Haberler

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çiçekleri Kullanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarında kendi serasında ürettiği çiçekleri kullanıyor. Kavşak, refüj ve parklarda peyzaj çalışması yapan ekipler, yazlık çiçek ve bitkilerin dikimine başladı.

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarında kendi serasında ürettiği çiçekleri kullanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yazlık çiçek ve bitkilerin dikimine başladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kent estetiğine önem verdiklerini belirterek, "Terme doğal güzellikler bakımından kendine hayran bırakan bir ilçe. Bu güzellikleri kent merkezimizde de vatandaşlarımızla buluşturabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 4 bin metrekare alanda kurulu çiçek serasında ürettiği çiçeklerle ilçemizi güzelleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Mevsimlik olarak yetiştirdiğimiz 50 bin çiçek fidemizi kentimizin farklı noktalarında dikerek kent estetiğini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı serada dönem dönem çocuklar için de etkinlikler düzenlendiğini aktaran Kul, "Amacımız insanlara, çocuklarımıza doğa sevgisini, bir çiçeğin nasıl yetiştiğini, bir soğanın nasıl büyüdüğünü, bir hayatın nasıl can bulduğunu anlatabilmek ve bu duygu ve düşünce ile doğaya, dünyamıza sahip çıkmalarını sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Terme Çevre Doğa Belediye Yaşam Güncel Haberler

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title