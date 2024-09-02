Üye Girişi
Haberler

Terme Belediyesi Okullarda Temizlik Çalışması Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Okul bahçeleri ve çevresinde yabani ot temizliği yapılırken, iç ve dış alanlar da hijyenik bir hale getiriliyor. Çalışmalar, okulların açılış tarihine kadar devam edecek.

Terme Belediyesi ekipleri, ilçedeki okullarda temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Bu kapsamda okul bahçelerinde ve çevresinde yabani ot temizliği yapılırken, okulların iç ve dış alanları yıkanarak hijyenik bir hale getiriliyor.

Terme Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, ekiplerin çalışmaları, ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde planlanarak okulların açılış tarihine kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler Yabani Eğitim Güncel Terme

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen hangi havalimanına gelecek, karşılama nerede yapılacak (Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı)? Mourinho Osimhen'e ne dedi? Mourinho Osimhen sözleri ne? Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek? Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amedspor Kocaelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
title