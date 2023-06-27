Terme Belediyesi Kurban Bayramı'nda Atıkların Gelişigüzel Atılmaması İçin Uyardı

Terme Belediyesi, Kurban Bayramı'nda atıkların gelişigüzel atılmaması uyarısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından, çevre temizliği konusunda mesaj yayımlandı. Mesajda çöplerin çöp konteynerlerine atılması konusunda daha duyarlı olunması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek insan sağlığı, gerek çevre temizliği ve gerekse komşularımızı rahatsız etmemek açısından kurban atıklarınızın çöp konteynerlerine, sokaklara, ırmak ve kanal kenarlarına bırakılması koku ve insan sağlığı açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarımızın temizlik konusunda da hassasiyet göstererek çevrede koku oluşturacak, görüntü kirliliği yaratacak davranışlardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Daha temiz bir Terme için hep birlikte kurallara uyalım."