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Terme Belediyesi KPSS adaylarına ücretsiz servis sağlayacak

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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar için ücretsiz servis tahsis edeceklerini duyurdu. Başvuruların belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılması gerektiği belirtildi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) girecek adaylar için ücretsiz servis tahsis edeceklerini bildirdi.

Sınava girecek öğrencilere başarı temennilerinde bulunan Kılıç, "23 Temmuz'da gerçekleşecek KPSS'ye girecek adaylarımız için ücretsiz araç kaldırılacaktır. Sınava girecek adaylarımızın 21 Temmuz Cuma günü saat 16.00'ya kadar belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Tüm adalarımıza sınavlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

Ali Kılıç KPSS Güncel Haberler

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