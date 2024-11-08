Üye Girişi
Haberler

Terme Belediyesi Karavan Fuarı'nda Doğa Sporları Projelerini Tanıttı

Terme Belediyesi Karavan Fuarı'nda Doğa Sporları Projelerini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi, Samsun'da düzenlenen Karavan Fuarı'nda ilçenin doğal güzellikleri ve doğa sporları projelerini sergileyerek, doğa sporları merkezi olma hedefine vurgu yaptı.

Terme Belediyesi, Samsun'da düzenlenen Karavan Fuarı'nda ilçenin doğal güzellikleri ile yapılması planlanan doğa sporları projelerini tanıttı.

Terme Belediyesi, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karavan Fuarı'nda stant açarak, ziyaretçilere ilçede yapılması planlanan doğa sporlarına ilişkin tanıtım yaptı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, fuarda doğa sporlarına ilgi duyan katılımcılarla bir araya geldi.

Terme'nin doğa sporları merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirten Kul, " Terme, mavi ile yeşili bir arada bulunduran doğası ile her türlü güzelliğini bünyesinde barındıran eşsiz bir ilçe. Doğa sporları için büyük potansiyele sahibiz. Amacımız, bu potansiyeli değerlendirmek ve Terme'yi doğa sporlarının vazgeçilmez merkezi haline getirmek. İlçemizde yapılmasını planladığımız ATV safari, atlı safari, scuba diving, paintball, orienteering ve kitesurf projelerimiz ile Terme, doğa sporlarının merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Belediye Başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniyespor Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ümraniyespor Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Eran Zahavi kim, Ziyech'i neden şikayet etti? Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 8 Kasım Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ) Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor? Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü? 9-10 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.