Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak

Trump, suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak
Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

"Kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

Terme Belediyesi Esnafın Tartı Aletlerini Denetledi

Terme Belediyesi Esnafın Tartı Aletlerini Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi, pazar yerindeki esnafın ölçü ve tartı aletlerini denetleyerek doğruluklarını kontrol etti. Uygun bulunan aletler onay damgası ile işaretlendi.

Terme Belediyesi tarafından ilçenin pazar yerindeki esnaf, ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları yönünden denetlendi.

Zabıta ekipleri ve ölçü ayar memurluğu, terazilere detaylı şekilde bakarak, doğruluk paylarını ve güvenilirliklerini kontrol etti.

Kontroller sonucunda uygun bulunan teraziler, onay damgası ve etiketleri ile işaretlendi.

Zabıta müdürü İskender Ekiz, Terme Belediyesi bünyesinde bulunan Ölçü ve Ayar Memurluğu ile Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda belirtilen hükümlere göre ölçüm tartı aletlerinin muayene ve kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Kontroller sonucunda uygun şartları taşımayan ölçü aletlerinin hizmetten men edildiğini anlatan Ekiz, "Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulama yapıyoruz. Bu kapsamda şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
img

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti kim öldü? Son hafta ders işlenecek mi, karne günü ders var mı, yoklama var mı? Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? 11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.