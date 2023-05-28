Terme Belediyesi, engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağladı

Terme Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda sağlık durumu sandığa gitmeye engel teşkil eden vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği verdi. Belediye görevlileri, vatandaşları ikametlerinden alarak oy kullanacakları sandıklara ulaştırdı ve tekrar evlerine götürdü. Belediye Başkanı Ali Kılıç, engelli vatandaşların demokratik tercihlerini yapmaları noktasında engellerini ortadan kaldırdıklarını belirterek Türkiye'de demokrasinin güzel bir örneği verdiklerini vurguladı.

Terme Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda sağlık durumu sandığa gitmeye engel teşkil eden vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği verdi.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ulaşan vatandaşlar, ulaşım desteğinde bulundu. Belediye tarafından görevlendirilen personel, vatandaşları ikametlerinden alarak oy kullanacakları sandıklara ulaştırdı, ardından tekrar evlerine götürdü.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terme Belediyesi olarak özellikle engelli vatandaşlarımızı sandığa eriştirmek için hizmet veriyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin demokratik tercihlerini yapmaları noktasında engellerini ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmak üzere sandığa taşıyoruz. İnşallah ülkemize hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da yüksek katılımla tüm dünyaya, Türkiye'de demokrasinin nasıl işlediğini, seçmenlerin demokrasiye nasıl sahip çıktığını bir kez daha göstereceğiz."