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Terme Belediyesi, Ahşap İşleme Atölyesi ile Kent Mobilyası İhtiyacını Karşılıyor

Terme Belediyesi, Ahşap İşleme Atölyesi ile Kent Mobilyası İhtiyacını Karşılıyor
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Terme Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki ahşap işleme atölyesi, ilçenin kent mobilyası ihtiyacını karşılayarak estetik ve konfor sunuyor. Belediye Başkanı Şenol Kul, öz kaynaklarla verimliliği artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını belirtti.

Terme Belediyesi bağlı ahşap işleme atölyesinde üretilen ürünler ilçenin kent mobilyası ihtiyacını karşılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki atölyede üretilen bank, otobüs durakları ve çeşitli kent mobilyaları, sadece şehrin estetiğini değil, aynı zamanda halkın konforunu da artırıyor.

İlçenin kent mobilyası ihtiyacının karşılandığı atölyede aynı zamanda okullar ve kamu kurumları için de kent mobilyaları üretiliyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyenin öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak ilçenin ihtiyaçlarına yönelik adımlar attığını belirtti.

İlçeye hizmeti kendi kaynaklarıyla ürettiklerini ifade eden Kul, "İlçemize değer katmaya devam ediyoruz. Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve bütçemizi daha etkin kullanıyoruz. Ahşap işleme atölyemizde ürettiğimiz ürünlerle hem ekonomik anlamda tasarruf sağlıyor hem de ilçemizin kimliğini yansıtan özgün ve estetik çözümler sunuyoruz." dedi.

Kul, üretim kapasitelerini arttıracaklarına işaret ederek, "Amacımız, sadece bugün için değil, gelecekte de sürdürülebilir çözümler üretmek. Bu doğrultuda, ahşap işleme atölyemizi daha da geliştirmeyi ve üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, farklı alanlarda da kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

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