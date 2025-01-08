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Terme Belediye Meclisi 2025 Planlarını Görüşmek Üzere Toplandı

Terme Belediye Meclisi 2025 Planlarını Görüşmek Üzere Toplandı
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Terme Belediye Meclisi, 2025 yılına yönelik projeleri değerlendirmek üzere toplandı. Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'yi Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri haline getirmeyi ve büyük projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Terme Belediye Meclisi 2025 Ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Şenol Kul başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 yılı planları görüşüldü.

Kul, "2024 yılı, hepimiz için anlam ve sorumluluk dolu bir yıl oldu. Terme'yi sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri haline getirmek, hepimizin ortak hedefi. Siz değerli çalışma arkadaşlarım, bu başarının en büyük mimarlarısınız. Her adımımızda Terme halkının menfaatini gözeterek, onların mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız. 2025 yılı, Terme için bir atılım yılı olacak. Büyük projeleri hayata geçireceğimiz, mahalle mahalle sorunları çözeceğimiz, daha modern, daha yaşanabilir bir Terme için hep birlikte ter dökeceğimiz bir yıl olacak." dedi.

Belediyeye konkasör tesisi kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kul, "Mart ayına kadar bir gelişme olacağını ümit ediyoruz. Aldığımız araçlar var, alacağımız araçlar var. Biz istiyoruz ki harekete geçtiğimizde geriye dönüp bakmayalım. Yaklaşık olarak 2025 bütçemizi yüzde 100 oranında artırdık. Küçük bütçeler ile büyük hedefler gerçekleştirilemez. İlçe merkezinde yapılan Terme Çayı ıslahı belli bir noktaya kadar geldi ve bu bölgede projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, Galericiler Sitesi, Bulvar Yolu, OSB ve çevre yolu projelerimizi ilçemize kazandırmak için plan ve program dahilinde çalışmalarımıza da devam ediyoruz." diye konuştu.

Asıl amaçlarının Terme'yi önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Doğayla iç içe tatil arayanların en çok tercih ettiği alternatif tatil türleri arasında bulunan bungalov ve glamping tesisleri yatırımını mavi ile yeşilin buluştuğu cennetten bir köşe olan Terme'mize kazandıracağız. 2025 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Terme'mizde yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bunu da hep birlikte, istişare içerisinde, birliğimiz, beraberliğimiz, bu şehre ve bu şehrin insanlarına olan sevgimizle gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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