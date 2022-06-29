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Terme Belediye Başkanı Kılıç'a mahalle muhtarından ziyaret

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Terme Belediye Başkanı Kılıç'a mahalle muhtarından ziyaret

Geçmiş Mahalle Muhtarı Seyfettin Özcan ve ihtiyar heyeti, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

Geçmiş Mahalle Muhtarı Seyfettin Özcan ve ihtiyar heyeti, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Görevimizi en güzel şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin 82 mahallesine eşit hizmet götürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün mahallelerimizde acil çözülmesi gereken konuları tespit edip, öncelik sırasına göre hayata geçiriyoruz. İlçemizi daha ileriye taşımak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ekip olarak üzerimize düşen ne hizmet varsa yerine getirmenin gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Özcan da yapılan hizmetlerden dolayı Kılıç'a teşekkür ederek, "Biz daha öncesinden mahallemizde görmek isteğimiz hizmetleri başkanımıza ilettik. Mahallemizin ihtiyaçları sırasıyla tek tek giderildi. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ali Kılıç'a mahallemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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