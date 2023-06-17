Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan Babalar Günü Mesajı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıç, mesajında, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babaların tek isteğinin çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmek olduğunu belirtti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babaların tek isteğinin çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmek olduğunu belirtti.

Toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek kadar büyük olan babaların güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturduğunu vurgulayan Kılıç, "Ailede huzurun ve mutluluğun devamlılığı yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemezler. Büyük bir özveriyle ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Onlar bizim baş tacımız." ifadesini kullandı.