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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, menfez ve köprü yapım çalışmalarını inceledi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, menfez ve köprü yapım çalışmalarını inceledi

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Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından Gökçeağaç Mahallesi'nde bulunan dere geçiş noktasında taşkınları önlemek için menfez yapım çalışmalarını sürdürülüyor. Belediye Başkanı Kılıç, yapımı süren menfez ve köprü yapım çalışmalarını inceledi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, menfez ve köprü yapım çalışmalarını inceledi.

Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından Gökçeağaç Mahallesi'nde bulunan dere geçiş noktasında taşkınları önlemek için menfez yapım çalışmalarını sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Kılıç, yapımı süren menfez ve köprü yapım çalışmalarını inceledi.

Dere yataklarına yakın yerleşim yerlerinin araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından tamamlanmak üzere olan menfez köprü çalışmalarını inledik. Son betonu atılan menfez köprü en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine açılacak. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

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Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Ali Kılıç Güncel Haberler

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