Termal Kaplıcaları ara tatilde öğrenciler ve ailelerini ağırlıyor

TERMAL, YALOVA (AA) - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'daki tesislere aileleriyle gelen öğrenciler, ara tatil dönemini şifalı sulara sahip havuzlarda geçiriyor.

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okulların 9 Nisan'da ara tatile girmesiyle Termal ilçesinde hareketlilik arttı.

Havuzda yüzen, doğa yürüyüşü yapan öğrenciler ve aileleri, bol oksijenin yanı sıra moral de depoluyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, tesisin 3 bin 600 hektar arazi üzerine kurulduğunu söyledi.

Roma hamamı, açık havuz ve yürüyüş parkurlarıyla hizmet verdiklerini belirten Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

"Misafirlerimiz burada hem kaplıca sularından yararlanıyor hem de doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Kuş cıvıltıları içinde güzel vakit geçirerek dinlenebiliyorlar. İzmit, Bursa ve İstanbul'un yanı başında olduğu için de günübirlik bile gelen misafirlerimiz var. Hafta sonları yoğunlukla kalmaya gelen misafirlerimiz, yaz kış fark etmeden gelmeye devam ediyor. Ara tatil veya bayram dönemlerinde tabii ki rezervasyonlarımız daha yüksek."

İkinci yarıyılı zinde tamamlayacaklar

İlçenin konumundan dolayı bu dönemde ailelerden yoğun talep gördüklerini anlatan Gürbüzoğlu, çocukların eğitim öğretim döneminin geri kalanını daha zinde tamamlayacaklarına inandığını dile getirdi.

Gürbüzoğlu, "Çocuklar akşam saat 21.00-22.00'ye kadar havuz, hamam keyfi yapıyorlar. Sabah ise doğa yürüyüşleri yapabiliyorlar ama en fazla suyu tercih ediyorlar. Açık havuz olduğu için bol oksijenli havada yüzerek vakit geçirebiliyorlar." dedi.

2 bin 200 yatak kapasiteli Terma City'nin genel müdürü Altuğ Çiloğlu da Termal ilçesinin kaplıca suyu nedeniyle yılın her döneminde tercih edildiğini belirtti.

Şifalı suların hem yetişkinler hem de çocukların ilgisini çektiğini aktaran Çiloğlu, mini kulüp ve havuzların öğrencilerin tercih nedenleri arasında yer aldığını bildirdi.

Tatilin son günlerinde kalabalığın artmasını beklediklerine değinen Çiloğlu, "Bununla beraber bayramın da yaklaşmasıyla gelen taleplerimiz mevcut. Onun için de hem yetişkinler hem de çocuklar için güzel sürprizlerimiz olacak." ifadesini kullandı.

"Sanki birazcık bulutların üzerinden süzülüyorsun gibi"

Ailesiyle İstanbul'dan Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları'na gelen ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Kuzey İlkin, sıcak olmasına rağmen suyu çok sevdiğini aktardı.

Termal havuzu, "Sanki birazcık bulutların üzerinden süzülüyorsun gibi." diyerek tarif eden İlkin, tatilde olmasına rağmen derslerine çalışmayı ihmal etmediğini vurguladı.

Baba Sabahattin İlkin ise bu tatilin kendileri için birkaç günlük kaçamak olduğunu ifade ederek, "Stresten uzaklaştık. Senelerdir Termal'e gelirim. Suları faydalı ve orman içinde. Herkese de burayı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Bozan, İstanbul'dan ailesiyle geldiğini belirterek, "Mutlu oldum. Zaten arkadaşım da buraya gelmiş daha önce. Suyu çok sevdim. Ben soğuk olacağını bekliyordum ama sıcakmış." dedi.

Okul öncesi öğretmeni Feride Çiçek de ilkbaharda da güzel bir ortamı bulunan Termal'in kışın karda ayrı bir havasının olduğuna dikkati çekti.

Çiçek, "Hiçbir yerde bu zevki bulamıyorum. Yalova Termal'i çok seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Tatillerde de vazgeçilmezim." diye konuştu.