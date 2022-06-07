Terastan düşen epilepsi hastası öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terastan düşen epilepsi hastası öldü

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Terastan düşen epilepsi hastası öldü

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasından düşen epilepsi hastası Sefa Ok (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasından düşen epilepsi hastası Sefa Ok (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu apartmanın 5'inci kat terasına sigara içmeye çıkan Sefa Ok, dengesini kaybedip, 15 metre yükseklikten düştü. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ok, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesine alındı. Ok, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bekar olduğu ve rahatsızlığı nedeniyle çalışmadığı öğrenilen Sefa Ok'un epilepsi rahatsızlığı nedeniyle dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duran polis, soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

İncirliova Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title