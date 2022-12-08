Tepeli Aynakların Küresel Popülasyonu 9.000'i Aştı

Nadir bir kuş türü olan tepeli aynakların 1981'de yedi olan toplam popülasyonu günümüzde 9.000'in üzerine çıktı.

Nadir bir kuş türü olan tepeli aynakların 1981'de yedi olan toplam popülasyonu günümüzde 9.000'in üzerine çıktı.

Bu veriler, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin ormancılık yetkililerinden geldi.

Resmi rakamlar, daha önce 5 kilometrekareden daha az olan bu türün yaşam alanının 16.000 kilometrekarenin üzerine çıktığını da gösterdi.

Gözalıcı kırmızı başı ve uzun siyah gagasıyla tepeli aynak, geçmişte Doğu Asya'da ve Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaygın olarak bulunuyordu.

1981 yılında Shaanxi eyaletinin Yangxian ilçesinde yedi yabani kuş gözlemleninceye kadar Çin'de bu kuşların neslinin tükendiğine inanılıyordu. Bu keşif bu türün esaret altında yeniden üretilmesi ve türünün korunması çalışmalarının yeniden başlamasını da beraberinde getirdi.

Halen Shaanxi'de yaklaşık 7.000 tepeli aynak yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

(XHTV)