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Tepeçaylı Köyünde Ceviz Bahçesi Projesi İncelemeleri Yapıldı

Tepeçaylı Köyünde Ceviz Bahçesi Projesi İncelemeleri Yapıldı
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Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Tepeçaylı köyünde yürütülecek Ceviz Bahçesi Projesi kapsamında 1000 dekar alanda incelemelerde bulundu. Proje çerçevesinde, hasat işlemleri ve kullanılan ekipmanlar denetlendi.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Tepeçaylı köyünde yürütülecek Ceviz Bahçesi Projesinin uygulanacak 1000 dekar alanda incelemelerde bulundu.

Kapar ve beraberindeki personel, projenin yürütüleceği alan içerisinde yer alan Cemal ve Saadettin Sağdıç kardeşler ait örnek bahçedeki cevizi inceledi.

Sağdıç kardeşlerle ceviz hasadı yapana Kapar, değişen iklim koşullarındaki hasat işlemlerinde kullanılan alet ve ekipmanların kullanımını denetledi.

Ceviz silkeleme aleti ile ağaçlara zarar vermeden yapılan hasat işleminde son cevizlerde toplanarak hasadı yapılan cevizlerin kabuktan ayrılma işleminde kolaylık sağlayan ve DOKAP Projesi kapsamında üreticilere teslim edilen ceviz soyma makinesini işlevi de kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen 1000 dekar alanda uygulamayı planlanan "Tepeçaylı Köyü Ceviz Bahçesi Projesi"nin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel

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