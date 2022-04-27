En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi

TÜRKİYE'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de, kuraklık endişesi yaşanıyor. Kentin son 1 aydır hiç yağış almadığını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Şu anda kuraklık sistemine girdik. Tarlalarımızı sulamadığımız takdirde ya da yağmurlar gelmediğinde geçen seneki gibi yüzde 40-50 verimlilikte kalırız" dedi.

Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 700 bin dekarlık alana buğday, 1 milyon 50 bin dekara ise arpa ekildi. Çiftçiler, arpa ve buğdayın yanı sıra mısır, pancar ve ayçiçeği ekimi de yapmaya başladı. Ancak kentin son 1 ayda hiç yağış görmemesi, kuraklık endişesine yol açtı. Ekim yapılan tarlalarda incelemeler yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, arpa ve buğdayın gelişmesi için, yeni ekimi yapılan ürünlerin ise çimlenmesi için mutlaka suya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yakakayı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Kale, geçen yıl yaşadıkları kuraklıkla büyük verim kaybına uğradıklarını söyledi. Bu sene de verim kaybı yaşanabileceğini anlatan Kale, "Görüyorsunuz toprak toza dönmüş. Su olmayınca da toprak toz halinde. Biz de mümkün olduğunca toprağı karıştırmadan, iki traktörle ekmeye çalışıyoruz. 'Acaba yağmur yağar da yararlanabilir miyiz?' beklentisindeyiz. Geçen sene kuraklık yaşandı. Mahsulümüzün yüzde 50'si hemen hemen hiç olmadı. Bu sene de bir ay içinde yağmur yağmazsa, çok kötü bir kuraklık içerisinde olacağız. Burası zaten az yağış alan bir bölge. Ormanlık kısım yağmuru çektiği için, bu bölgeye yüzde 30 civarında daha az yağış düşüyor. Bu yüzden bu sene verim yüzde 50'den aşağıya da düşebilir. İnşallah bayrama kadar yağmur yağar da Türk çiftçisini kurtarır" ifadelerini kullandı.