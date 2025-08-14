Tepebaşı'nda Bir Evden 550 Kilo Plastik Şişe ve Evsel Atık Çıkarıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden, kötü kokular üzerine yapılan ihbarla birlikte 550 kilo plastik şişe ve evsel atıklar çıkarıldı. Temizlik işleri ekipleri, evin ilaçlandığını duyurdu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir evden kötü kokular geldiğini belirten komşuları şikayette bulundu. Tepebaşı Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler evin içerisinde uzun süredir beklediği görülen evsel atıkların yanı sıra 550 kilo plastik şişe çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlandı.

