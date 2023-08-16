Tepebaşı Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Muttalip Mahallesi ve Ömerağa Mahallesi'nde kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları Muttalip Mahallesi'ndeki sokaklar ve Ömerağa Mahallesi'nde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.