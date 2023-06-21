Tepebaşı Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol ve kaldırımlarda yapım-onarım çalışması yürütüyor. Ekiplerin birçok mahallede yaptığı kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol ve kaldırımlarda yapım-onarım çalışması yürütüyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında üstyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede yaptığı kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Yeniakçayır, Kızılinler ve Musaözü mahallelerinde çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler; Mollaoğlu, Aşağı Kartal ve Nemli mahallelerinde kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları yapıyor.

Kırsalda devam eden çalışmaların yanı sıra kent merkezinde de yol yapım-onarım işleri sürüyor. Bu kapsamda Çamlıca, Yeşiltepe, Esentepe ve Ertuğrulgazi mahallelerinde çalışılıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.