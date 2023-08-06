Tepebaşı Belediyesi Yaz Etkinlikleri Başladı

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenleyeceği "Yaz Tepebaşı'nda Güzel" etkinliği Yenibağlar Mahallesi Sinan Alağaç Mahallesi'nden başladı.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirliler için sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri de Deneyimli Kafe'lerde kent merkezi ve kırsal mahalle sakinlerini bir araya getiriyor. İlk olarak Yenibağlar Mahallesi Sinan Alağaç Deneyimli Kafe'de başlayan buluşmada; müzik dinletisi, dondurma, patlamış mısır ve çay ikramı, çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Eskişehirliler ile selamlaşarak sohbet etti.

ETKİNLİK FARKLI MAHALLELERDE DEVAM EDECEK

Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri, 19.00-21.00 saatleri arasında 7 Ağustos Pazartesi günü (yarın) Şehit P. Uzm. Çvş. Gürsel Demir Deneyimli Kafe (Yeşiltepe Mahallesi), 9 Ağustos Çarşamba günü Ahmet Bilek Deneyimli Kafe (Ertuğrulgazi Mahallesi) ve 10 Ağustos Perşembe günü de Keskin Deneyimli Kafe'de devam edecek.