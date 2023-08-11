Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen üstyapı çalışmalarına ilçenin çeşitli mahallelerinde aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Ertuğrulgazi Mahallesi Adıyaman Sokak'ta devam ederken; kırsalda da Satılmışoğlu, Çalkara ve Behçetiye mahallelerinde yol iyileştirme çalışmaları sürüyor. Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Muttalip ve Ömerağa mahallelerinde yapılıyor.